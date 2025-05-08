В Берлине прошли памятные мероприятия в честь советских солдат, погибших в борьбе с нацизмом. Местные жители, в том числе и потомки немецких солдат, 8 мая в разговоре с «Известиями» выразили благодарность Красной армии за освобождение Европы и подчеркнули важность сохранения исторической памяти.

«Для меня до сих пор немыслимо то, что делали мои предки во время Второй мировой войны», — рассказала посетительница советского мемориального комплекса в берлинском районе Панков Маргит корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину.

Также в ходе памятных мероприятий российская дипмиссия во главе с послом РФ в ФРГ Сергеем Нечаевым возложила цветы. Как отметил дипломат, почтить память павших советских воинов пришло большое количество граждан Германии, за что российская сторона признательна.

Кроме того, Нечаев подчеркнул, что у России в Германии много друзей, которые сохраняют историческую память, в том числе ухаживают за советскими воинскими захоронениями. По его словам, это делают региональные и коммунальные власти, а также рядовые немцы.

«У нас нет никаких предубеждений против русских, в которые нас заставляют верить. <...> Мы знакомы с русской культурой и знаем о русском образе жизни, поэтому у нас гораздо более дифференцированный образ России, чем тот, который сейчас публикуется в государственных СМИ», — рассказали местные жители.

При этом, как сообщил корреспондент «Извсетий», полиция у мемориала в Панкове не пропустила людей в красных футболках с надписью «Народный фронт». Рядом с входом был установлен КПП с десятками полицейских, с обеих сторон которого были видны запрещенные символы.

В этот же день Нечаев рассказал, что Россия борется против неонацизма, где бы он ни проявлялся.