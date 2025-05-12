В Европарламенте оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле
Прямые переговоры РФ и Украины — единственный путь к решению конфликта, которое обеспечит не просто прекращение огня, а мир на долгий срок, заявил «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
«Пришло время сделать то, что мы сделали в Хельсинки в 1975 году, — создать всеобщее соглашение о мире и безопасности в Европе. Но нам нужны первые шаги. И я думаю, что предложение (президента РФ Владимира) Путина идет в правильном направлении», — сказал политик.
Мариани также подчеркнул, что понимает опасения России по поводу поставок вооружений Киеву во время перемирия, поскольку ранее Франция и Германия использовали Минские соглашения для усиления Украины.
Россия предложила Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил Владимир Путин 11 мая в своем заявлении перед прессой.
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