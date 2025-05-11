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Работа Мерца получила негативную оценку почти от половины немцев

Bild: работой Мерца на посту канцлера довольны лишь 23% немцев
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
dzen
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Менее 25% граждан Германии довольны работой нового канцлера Германии Фридриха Мерца в первые дни на посту. Об этом 11 мая сообщило издание Bild.

«В настоящее время работой канцлера Фридриха Мерца удовлетворены менее четверти всех респондентов. Для сравнения, бывший канцлер Олаф Шольц был гораздо популярнее через два дня после своего избрания канцлером 10 декабря 2021 года. Тогда его работой были удовлетворены 37% — на 14% больше, чем Мерца», — говорится в материале.

Уточняется, что опрос проводился 8–9 мая среди более 1 тыс. жителей Германии, при этом его погрешность не была указана. Согласно результатам, только 23% респондентов положительно оценили работу Мерца, тогда как 49% высказались о ней негативно, а 28% затруднились с ответом.

Работу новой «черно-красной» коалиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрили 29% опрошенных, тогда как 46% выразили недовольство. Для сравнения, на старте работы коалиции «Светофор» ее положительно оценивали 37% жителей Германии.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Мерца новым канцлером ФРГ. Президент Германии поздравил нового главу германского правительства и пожелал ему успехов. Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) был избран на должность канцлера со второй попытки.

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