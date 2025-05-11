Новый папа римский назвал ИИ одной из важнейших проблем человечества

Папа римский Лев XIV назвал ИИ одной из важнейших проблем человечества. Заявление понтифик сделал в своем первом обращении к кардиналам, передает телеканал «Известия».

По его словам, разработки ставят новые вызовы в вопросах защиты достоинства. Новый глава католической церкви был избран 8 мая 2025 года. Его предшественник папа Франциск ушел из жизни 21 апреля.

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