Женщина пострадала при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по движущемуся автомобилю в Белгородской области, пострадала женщина. Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что у пострадавшей множественные слепые осколочные ранения руки и ноги. Ей окажут необходимую медицинскую помощь в больнице. Помимо этого, как сообщает Гладков, у автомобиля выбиты стекла и поврежден кузов.
Ранее в этот же день при атаке БПЛА на село Гуево в Суджанском районе Курской области две женщины получили осколочные ранения и резаные раны. Их доставили в Курскую областную больницу. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, их жизням ничего не угрожает.