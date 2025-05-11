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Три человека погибли в Новосибирской области при опрокидывании авто

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Фото: t.me/gibddnso
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В Чановском районе Новосибирской области в результате опрокидывания легкового автомобиля погибли три человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона 11 мая.

«В Чановском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате опрокидывания транспортного средства погибли три человека», — следует из публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что 10 мая около 23:00 (03:00 по мск) мужчина 1990 года рождения находился за рулем без права управления автомобилем ВАЗ-2121. На трассе Чаны — Новояблоновка он съехал с дороги в левую обочину, в результате чего транспортное средство опрокинулось в левый кювет.

В ДТП погибли водитель транспортного средства и два пассажира — мужчина 1986 года рождения и женщина 2004 года рождения. На данный момент правоохранители уточняют все детали инцидента.

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10 мая два человека погибли в Предгорном округе Ставропольского края при опрокидывании автомобиля и съезда с дороги. Уточнялось, что водитель транспортного средства имел стаж вождения более 20 лет и не являлся злостным нарушителем.

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