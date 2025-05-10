Два человека погибли в результате опрокидывания машины в Ставропольском крае
В Предгорном округе Ставропольского края два человека погибли при опрокидывании автомобиля и съезда с дороги. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.
«Водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны Кисловодска в направлении Минеральных Вод со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за транспортом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта с последующим съездом с дороги», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП погибли 45-летний водитель и 41-летняя пассажирка автомобиля. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель имеет стаж вождения более 20 лет и не является злостным нарушителем. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту происшествия.
Ранее в этот день в Минераловодском округе Ставропольского края мужчина совершил наезд на пешехода. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.