Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в морской сфере
Общество
Мишустин утвердил концепцию развития коренных малочисленных народов до 2036 года
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в мирном урегулировании на Украине
Происшествия
Один человек погиб при опрокидывании лодки во Владивостоке
Мир
В молдавском учебнике написали о войне Кишинева с Москвой из-за Приднестровья
Политика
Дипломат указал на реальные шаги РФ к миру после предложения о переговорах с Киевом
Общество
В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении местного жителя
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» на Алтае
Общество
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки
Мир
Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам
Мир
Мирошник указал на желание Зеленского использовать перемирие для перевооружения ВСУ
Армия
Песков назвал эффективной работу российской ПВО в дни празднования 80-летия Победы
Мир
Песков указал на стремление Путина к миру на Украине
Мир
В Иране указали на противоречивую позицию США в переговорах по ядерной программе
Армия
ВСУ за время перемирия свыше 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня
Мир
Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах ультиматумом
Мир
Захарова прокомментировала реакцию киевского режима на слова Путина о переговорах

Эксперт назвал возможные причины аннулирования полисов ОМС

Эксперт Щеглеватых: полисы ОМС могут быть аннулированы из-за ошибок в данных
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Из-за ошибок в учете личных данных полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) могут быть аннулированы. Об этом сообщил 11 мая вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.

«В ходе внедрения нового персонифицированного учета страховые медицинские организации достаточно часто сталкивались с проблемой аннулирования полиса ОМС», — заявил эксперт в интервью «РИА Новости».

Щеглеватых напомнил, что новый порядок учета введен в декабре 2022 года, и рассказал, что ошибки в документе могли возникнуть из-за поступления информации в фонд ОМС из нескольких ведомств для формирования одной учетной записи. Он подчеркнул, что всего страховые компании выявили порядка 30 тыс. подобных неточностей в сведениях. Такие ситуации могут возникнуть и сейчас, однако их масштаб «несравним с периодом внедрения новаций».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в случае возникновения ошибки необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию для консультации. По его словам, в прошлом году было проведено более 11 млн таких разъяснительных мероприятий.

Гарантийный осмотр: в России утвердили программу медпомощи по ОМС на три года
Акцент сделают на диспансеризации и лечении онкологических заболеваний

Ранее, 6 февраля, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина рассказала о ряде услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), о которых мало кому известно. В перечень входят в том числе лечение акне, партнерские роды, септопластика, вагинопластика, ЭКО.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025