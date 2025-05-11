Эксперт назвал возможные причины аннулирования полисов ОМС
Из-за ошибок в учете личных данных полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) могут быть аннулированы. Об этом сообщил 11 мая вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.
«В ходе внедрения нового персонифицированного учета страховые медицинские организации достаточно часто сталкивались с проблемой аннулирования полиса ОМС», — заявил эксперт в интервью «РИА Новости».
Щеглеватых напомнил, что новый порядок учета введен в декабре 2022 года, и рассказал, что ошибки в документе могли возникнуть из-за поступления информации в фонд ОМС из нескольких ведомств для формирования одной учетной записи. Он подчеркнул, что всего страховые компании выявили порядка 30 тыс. подобных неточностей в сведениях. Такие ситуации могут возникнуть и сейчас, однако их масштаб «несравним с периодом внедрения новаций».
Кроме того, эксперт подчеркнул, что в случае возникновения ошибки необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию для консультации. По его словам, в прошлом году было проведено более 11 млн таких разъяснительных мероприятий.
Ранее, 6 февраля, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина рассказала о ряде услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), о которых мало кому известно. В перечень входят в том числе лечение акне, партнерские роды, септопластика, вагинопластика, ЭКО.