Россиян предостерегли от шуточного диалога с мошенниками
Вести беседы с мошенниками даже в шуточной форме может быть опасно, так как злоумышленники собирают любую полученную информацию для обмана. Об этом 11 мая сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен», — сказала она в беседе с ТАСС.
По информации экспертов, к концу 2025 года половина россиян может стать жертвами атак с использованием дипфейков. Эти атаки основываются на реальных данных, поэтому не стоит делиться личной информацией с мошенниками, добавила «Газета.Ru».
Храпунова призвала граждан оперативно завершать разговоры, чтобы не попасться на уловки злоумышленников.
10 мая в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что участились случаи, когда мошенники похищают персональные данные и деньги через приложение удаленного доступа. Злоумышленники представляются работниками Росфинмониторинга, «Госуслуг» или полиции и навязывают людям программу с удаленным управлением, выдавая его за официальное, чтобы получить доступ к их устройствам.