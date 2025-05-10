В МВД предупредили россиян о краже денег через приложения от имени поликлиник
Участились случаи, когда мошенники похищают персональные данные и деньги через приложение удаленного доступа, которое перед этим «рекламируют» жертве как официальное приложение поликлиник или управляющих компаний (УК). Об этом 10 мая рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Так, для убедительности мошенники во время разговора представляются работниками поликлиник, УК, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Затем они навязывают потенциальной жертве приложение с удаленным управлением, выдавая его за официальное, чтобы в дальнейшем через него получить полный доступ к гаджету человека.
В МВД напомнили, что работники силовых структур, административные работники и сотрудники медицинских учреждений не рассылают сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить приложение на мобильное устройство.
В МВД России 7 мая предупредили россиян, что мошенники начали обманывать продавцов на цифровых платформах объявлений. Так, после размещения объявления пользователю поступает сообщение от «покупателя», который уговаривает отправить фотографию товара в мессенджере под предлогом, что в приложении снимок не загружается. Это делается, чтобы обойти встроенные в популярные приложения системы защиты и обеспечить себе дополнительную анонимность.