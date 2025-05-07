МВД предупредило россиян о схеме обмана продавцов на платформах объявлений

Мошенники начали обманывать продавцов на цифровых платформах объявлений. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

После размещения на платформе объявления о продаже пользователю поступает сообщение якобы от покупателя, который уговаривает отправить фотографию товара в мессенджере под предлогом того, что в приложении снимок не загружается.

«Перенос общения в мессенджеры необходим мошеннику, чтобы обойти встроенные в популярные приложения системы защиты и обеспечить себе дополнительную анонимность», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что после обсуждения товара «покупатель» убеждает, что уже оплатил товар через платформу, и просит продавца совершить подтверждение получения денежных средств. В результате продавец через мессенджер или электронную почту получит сообщение, копирующее стиль площадки объявлений.

«Ссылка ведет на поддельную страницу, где ввод карты и СМС-код приводят к краже денег», — уточнили в УБК МВД России.

Ранее, 4 мая, в ведомстве также сообщили об увеличении случаев коммуникации мошенников с россиянами от лица военной прокуратуры. Уточнялось, что злоумышленники запугивают жертву тем, что некие мошенники якобы получили доступ к банковским счетам. В конце концов фейковые силовики просят снять средства и передать курьеру в целях избежания перевода денег на Украину.