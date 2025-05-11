Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки
Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 рядом с Северо-Курильском на Камчатке. Об этом 11 мая сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
Согласно данным, опубликованным на сайте организации, эпицентр землетрясение находился в 39 км от Северо-Курильска на глубине 144 км.
Сейсмособытие произошло в 05:00 по UTC (08:00 мск).
Ранее в этот день вблизи Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр сейсмособытия располагался в 114 км юго-восточнее острова Итуруп.