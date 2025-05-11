Возле Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано вблизи Южных Курил, а его толчки могли почувствовать жители острова Итуруп. Об этом 11 мая сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 11 мая в 11:36 [3:36 мск]», — рассказала она «РИА Новости».
Она уточнила, что эпицентр сейсмособытия располагался в 114 км юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков находился на глубине 34 км.
Главным управлением (ГУ) МЧС России по Республике Тыва 11 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8 в Тоджинском районе. Уточнялось, что на поверхности толчки не ощущались, звонков от жителей не поступало. Объекты, находящиеся в эпицентре землетрясения, продолжили работу в штатном режиме.