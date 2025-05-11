В Республике Тыва произошло землетрясение магнитудой 3,8
Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировали в Тоджинском районе Республики Тыва. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС России по республике.
«В 08:58 [04:58 мск] зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,8 в 65 км южнее от села Адыр-Кежиг Тоджинского района», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на поверхности толчки не ощущались, звонков от жителей не поступало. Объекты, находящиеся в эпицентре землетрясения, продолжили работу в штатном режиме.
На территории Республики Дагестан 2 мая произошло землетрясение магнитудой 4,3. В ГУ МЧС по республике уточнили, что оно произошло на глубине 10 км, на поверхности толчки не ощущались, обошлось без жертв и разрушений.