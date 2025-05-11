Каратисты из России завоевали четыре путевки на чемпионат мира в Египте

По итогам европейского первенства российские каратисты завоевали четыре путевки на чемпионат мира, который проведут в Египте в ноябре. Об этом 11 мая сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации карате России.

«По итогам чемпионата Европы, который приходил в Ереване, нашими спортсменами было завоевано четыре путевки на чемпионат мира», — сообщили в организации.

Уточняется, что обладатель пятой путевки будет определен на этапе Премьер-лиги в Рабате.

Чемпионами Европы в 2025 году стали Ахмед Ахмедов в весовой категории до 60 кг и Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг). Серебряную медаль завоевала Юрий Оганнисян (до 67 кг), бронзовую — Анна Чернышева (до 55 кг).

26 апреля российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом Европы в весовой категории свыше 100 кг на турнире в столице Черногории Подгорице. В финальном бою он сошелся с соотечественником Валерием Ендовицким, который в результате завоевал серебро.