В России предложили использовать биометрию для идентификации покупателей алкоголя

Биометрия может стать альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастными ограничениями. Об этом 11 мая сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Уточняется, что единая биометрическая система — цифровая платформа для предоставления государственных и коммерческих услуг, таких как бесконтактная оплата, проезд в транспорте, открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ и оформление электронной подписи. Пользователи могут управлять своими данными через портал «Госуслуг», проверяя срок действия биометрии и отзывая согласие на ее обработку. Биометрические данные хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидают систему.

«Это позволило бы отсечь продажи товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки, например, из-за возрастного ограничения», — отметил Чекушов в беседе с ТАСС.

По его словам, введение единой биометрической системы для торговли также будет свидетельствовать о развитии новых технологий.

21 февраля правительство разрешило применять биометрию для оформления билета и посадки на поезда дальнего следования. Это осуществимо в том случае, если у железнодорожного перевозчика есть Соответствующие технические возможности. Соответствующее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.