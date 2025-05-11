В раде указали на отсутствие у Европы денег для поддержки Украины
У Европы заканчиваются средства для ведения поддержки Украины, а Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву всего лишь $1,9 млрд. Об этом 10 мая сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его информации, Украина ежемесячно тратит около €3,5 млрд, в то время как €1 млрд необходимо будет потратить на производство вооружения.
«Учитывая тот факт, что конфликт используется Евросоюзом для финансирования своих экономик, в первую очередь, это означает, что мощностей там уже нет», — говорится в сообщении Дубинского в Telegram-канале.
Он уточнил, что у Запада не получается перенести европейские мощности на Украину. Они не могут добиться необходимого качества и нужных объемов, следовательно, Европа не имеет возможности продолжать поддержку Киева, резюмировал депутат.
Депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага 10 мая сообщил о том, что Евросоюз скоро поймет, что решить украинский конфликт с помощью военных и экономических сил не получится. Парламентарий также подчеркнул, что, несмотря на сильные заявления стран ЕС, у них недостаточно экономических и военных сил, чтобы продолжать поддержку Украины в течение долгого времени.