Евросоюз скоро поймет, что решить украинский конфликт с помощью военных и экономических сил не получится. Об этом 10 мая заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

«Я думаю, что да, спустя еще несколько месяцев таких громких речей, русофобии и всей этой ненависти европейские лидеры должны посмотреть в лицо фактам, изучить ситуацию на земле, на Украине, и признать, что этот конфликт не может быть решен на поле боя», — сказал он ТАСС.

Блага подчеркнул, что ЕС должен вести переговоры с Россией, чтобы найти мирное решение. По его словам, это должно произойти очень скоро.

Парламентарий также подчеркнул, что, несмотря на сильные заявления стран ЕС, у них недостаточно экономических и военных сил, чтобы продолжать поддержку Украины в течение долгого времени. Если США решат прекратить помощь, то ЕС окажется не в состоянии продолжать эскалацию.

Телеканал NBC 10 мая сообщил, что США, Европа и Украина разработали план, в котором обозначены 22 условия по регулированию украинского конфликта. Отмечалось, что план будет соответствовать одному из ключевых требований России: США не поддержат вступление Украины в НАТО.