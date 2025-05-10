Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП с участием поезда в Краснодарском крае
Мир
МИД Индии сообщил о нарушении соглашения о прекращении огня Пакистаном
Мир
Путин заявил о полной поддержке Россией Южной Осетии
Общество
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ
Мир
Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных
Мир
Глава МИД Китая заявил об о полном успехе визита лидера КНР в Россию
Мир
Путин с удовольствием принял приглашение Гунбы посетить Абхазию
Политика
Путин принял в Кремле командующего ЛНА Хафтара
Общество
Кустурица восхитился энергией россиян в ходе показа постановки в парке «Москино»
Мир
Часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра
Мир
Путин заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с Абхазией
Мир
Мерц выразил готовность созвониться с Путиным после визита в Киев
Мир
NYT узнала об одобрении США передачи Германией 225 различных ракет Украине
Мир
В ЕП указали на нехватку ресурсов у ЕС для продолжения конфликта на Украине
Мир
СМИ сообщили о возрождении христианства в западных странах благодаря молодежи
Мир
Ватикан представил герб нового папы римского Льва XIV
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Эквадора
Сюжет:

В ЕП указали на нехватку ресурсов у ЕС для продолжения конфликта на Украине

Депутат ЕП Блага: ЕС поймет, что решить украинский конфликт силой не получится
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/S. Ziese
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Евросоюз скоро поймет, что решить украинский конфликт с помощью военных и экономических сил не получится. Об этом 10 мая заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

«Я думаю, что да, спустя еще несколько месяцев таких громких речей, русофобии и всей этой ненависти европейские лидеры должны посмотреть в лицо фактам, изучить ситуацию на земле, на Украине, и признать, что этот конфликт не может быть решен на поле боя», — сказал он ТАСС.

Блага подчеркнул, что ЕС должен вести переговоры с Россией, чтобы найти мирное решение. По его словам, это должно произойти очень скоро.

Парламентарий также подчеркнул, что, несмотря на сильные заявления стран ЕС, у них недостаточно экономических и военных сил, чтобы продолжать поддержку Украины в течение долгого времени. Если США решат прекратить помощь, то ЕС окажется не в состоянии продолжать эскалацию.

Показательный процесс: Литва угрожает России и Белоруссии санкциями
Прибалты подталкивают соседей к эскалации конфликта

Телеканал NBC 10 мая сообщил, что США, Европа и Украина разработали план, в котором обозначены 22 условия по регулированию украинского конфликта. Отмечалось, что план будет соответствовать одному из ключевых требований России: США не поддержат вступление Украины в НАТО.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025