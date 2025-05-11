В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание до +7 градусов в Москве 11 мая
Облачно, небольшой дождь, местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 11 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +7 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.
В Московской области днем ожидается от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до 0.
Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 5–12 м/c.
Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 мая сообщал о том, что повышение температуры в Московском регионе не ожидается до середины мая. Метеоролог уточнил, что сейчас наблюдается тенденция, что к середине мая дневная температура поднимется до +15 градусов.