Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин указал на консолидацию ряда стран вокруг общей победы над нацизмом
Мир
По меньшей мере 12 человек погибли из-за вызванных ливнем обрушений в Сомали
Мир
Президент РФ подтвердил свой визит в Китай в сентябре 2025 года
Мир
Президент Южной Осетии высоко оценил братские отношения государства с РФ
Мир
Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных
Мир
ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 28-го тура РПЛ
Мир
Белоусов назвал Нигерию перспективным партнером РФ в Африке
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
Мир
Песков указал на необходимость серьезных переговоров для поиска мира на Украине
Спорт
Самый юный гроссмейстер РФ Землянский выиграл чемпионат Азии по блицу
Мир
Путин заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с Абхазией
Армия
Завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы
Происшествия
В Республике Тыва произошло землетрясение магнитудой 3,8
Мир
В ЕП указали на нехватку ресурсов у ЕС для продолжения конфликта на Украине
Мир
Президент РФ предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле
Политика
Путин сообщил об ожидании восстановления конструктивных отношений с Европой
Мир
WSJ сообщила о признании Трампом сложности в решении конфликта на Украине
Сюжет:

В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание до +7 градусов в Москве 11 мая

Гидрометцентр: в Москве 11 мая ожидается похолодание до +7 градусов
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Облачно, небольшой дождь, местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 11 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +7 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до 0.

Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 5–12 м/c.

Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.

Майская дрожь: россиян ожидают прохладные выходные с осадками
Поездки на природу лучше планировать на вторую половину праздничных дней, рекомендуют метеорологи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 мая сообщал о том, что повышение температуры в Московском регионе не ожидается до середины мая. Метеоролог уточнил, что сейчас наблюдается тенденция, что к середине мая дневная температура поднимется до +15 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025