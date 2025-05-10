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В Москве ожидают мокрый снег

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На следующей неделе Москву ожидают ливни и мокрый снег. Как отметил синоптик Евгений Тишковец, жителям города грозит аномальный холод, сообщает телеканал «Известия».

Так в ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до –1 °C. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +4...+9 °C. По словам синоптиков, показатели — на 10–11 °C ниже климатической нормы. Относительно теплая погода вернется в столицу только в конце недели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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