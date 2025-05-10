Песков рассказал о готовности Кремля рассмотреть 30-дневное перемирие

Россия открыта к диалогу для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил телекомпании CNN.

«Россия довольно устойчива к любому давлению. Мы открыты для диалога, мы открыты для попыток урегулирования на Украине. <...> В то же время нужно понимать, что бесполезно на нас давить», — заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что европейские страны продолжают «открыто противостоять» РФ, несмотря на то что у России своя позиция в вопросе перемирия. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Москва ценит усилия президента США Дональда Трампа в стремлении разрешить конфликт. Официальный представитель Кремля указал, что Москва обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине — это новое развитие событий.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля сообщил о том, что президент России Владимир Путин готов к диалогу с зарубежными лидерами, которые сами проявляют к этому интерес. Помимо этого, он подчеркнул, что со стороны европейских стран звучат противоречивые заявления, которые не направлены на возобновление отношений и «носят скорее более конфронтационный характер».