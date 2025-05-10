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Австралийский мотоклуб «Ночные волки» провел мотопробег в честь годовщины Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Австралийский мотоклуб «Ночные волки» провел мотопробег по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Мельбурне. Участники мероприятия в беседе с «Известиями» 10 мая отметили, что память о подвиге советского народа важна не только для бывших граждан СССР, но и для всего мира.

В Мельбурне состоялась акция «Бессмертный полк» с участием мотоциклистов, соотечественников и дипломатов. Около 50 человек приняли участие в построении колонны и в церемонии возложения цветов к мемориальной табличке в память советским воинам Второй мировой войны. Представители посольства России также почтили память павших. Акция прошла в дружеской и объединяющей атмосфере.

«Этот день знаменателен для всего советского народа, для всех тех, кто родился, вырос в СССР, но, наверное, не только — для людей всего мира. В этот день всё-таки победили наши предки. Благодаря этому мы продолжаем жить, созидать», — сказал президент австралийского мотоклуба «Ночные волки» Владимир Симонян.

Вице-президент этого клуба Станислав Городнишер отметил, что мероприятие направлено на объединение разных поколений. По его словам, мотоклуб старается привлекать представителей различных национальностей, чтобы сохранить память о Победе и передавать ее дальше. Он подчеркнул, что «победа над фашизмом спасла не только Советский Союз, но и весь мир».

Вице-президент Молодежного совета российских соотечественников в Австралии Роман Дубинин отметил, что память о подвиге сохраняется и за пределами бывшего СССР. Он подчеркнул, что наследие Победы передается из поколения в поколение, и даже в далекой Австралии люди гордятся победой их дедов.

Особое внимание на акции «Бессмертный полк» привлекли личные истории. Участница акции Александра Адук рассказала о своем прадеде, погибшем на фронте в 1944 году.

«Я очень им горжусь. Я горжусь каждым человеком, которого коснулась эта страшная война. Мы помним, мы гордимся. И сколько бы мы ни жили, сколько бы ни жили наши дети и правнуки, мы будем помнить и гордиться. Этот подвиг не может быть забыт», — заявила она.

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Ранее, 9 мая, акция «Бессмертный полк» состоялась в Перте в Австралии. Участники исполнили песни «Катюша» и «Журавли» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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