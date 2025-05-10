В Австралии участники «Бессмертного полка» в День Победы исполнили «Катюшу»
Участники акции «Бессмертный полк», состоявшейся в Перте в Австралии, исполнили песни «Катюша» и «Журавли» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Видео с места события публикуют 10 мая «Известия».
На кадрах видно, как жители Австралии собрались у мемориала и выпустили в небо шары в виде белых журавлей, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб в годы войны.
День Победы отметили и в других странах. Так, 9 мая тысячи жителей и гостей Берлина приняли участие в памятных мероприятиях. Они исполнили музыкальную композицию «Катюша» и возложили цветы к мемориалам. При этом некоторые участники мероприятий столкнулись с запретом организации памятного шествия и провокаторами, которые растянули флаги Украины, а также выступали против акции.