Тысячи жителей и гостей Берлина приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 9 мая сообщил корреспондент «Известий».

Жители и гости Берлина исполнили музыкальную композицию «Катюша» и возложили цветы к мемориалам.

При этом некоторые участники мероприятий столкнулись с запретом организации памятного шествия и провокаторами, которые растянули флаги Украины, а также выступали против акции. Несмотря на оказываемое давление правоохранительных органов, один из участников мероприятия продолжил напевать музыкальную композицию военных лет.

«Такой праздник, 80 лет всё-таки — святое дело», — отметил он.

В этот же день посольство США в Москве заявило, что Соединенные Штаты чтут память жертв русского народа во Второй мировой войне. По их словам, победа над нацистской Германией является общей.

Президент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве на Красной площади заявил, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями, в том числе победу приблизило открытие второго фронта. Российский лидер отметил, что почти 80% населения многих стран было вовлечено во Вторую мировую войну. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями.