Внук Шарля де Голля рассказал об отношении своего деда к параду Победы

Президент Франции в 1958–1969 годах Шарль де Голль представил бы свою страну в Москве на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, если бы жил в наши дни. Об этом 10 мая рассказал его внук и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого Пьер де Голль.

«Я могу с уверенностью сказать, что он (де Голль. — Ред.) был бы здесь, и я очень счастлив представлять Францию», — заявил внук де Голля «РИА Новости».

Кроме того, он отметил, что в конце 1941 года его дед создал эскадрилью «Нормандия – Неман», так как ему было важно, чтобы французские военные «бок о бок с русскими братьями сражались» с нацистами. Помимо этого, Шарль де Голль дважды был в Сталинграде (современное название — Волгоград) и восхищался духом советских солдат, которые противостояли немцам.

Как сообщает «Газета.Ru», де Голль подчеркнул, что ход Второй мировой войны был изменен благодаря городу-герою Сталинграду.

Ранее, 9 мая, Пьер де Голль на параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) отметил, что это событие — празднование ради мира. Он подчеркнул, что освобождение Франции от фашистов — это результат совместных усилий советских военных и французского Cопротивления.