Внук Шарля де Голля назвал День Победы великим праздником мира

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер побывал на параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и отметил, что это — празднование ради мира. Родственник бывшего французского лидера 9 мая рассказал о своих впечатлениях в беседе с «Известиями».

«Это прекрасный день и большая радость. Мы отмечаем окончание Второй мировой войны вместе с китайцами, вместе со всеми бывшими советскими республиками, вместе с русскими», — сказал де Голль.

Он напомнил, что освобождение Франции от фашистских захватчиков стало результатом совместных усилий французского сопротивления и бойцов Красной армии.

«Это празднование ради мира, и я надеюсь, что мы достигнем мира. Мы все хотим мира», — отметил де Голль.

Родственник бывшего французского лидера уточнил, что пришел на праздник вместе с семьей и они счастливы отметить этот Великий День Победы над нацистами. Он подчеркнул, что память о войне особенно важна, поскольку подобные события могут повториться, а значит, необходимо извлекать уроки из прошлого и решительно противостоять нацизму и любым проявлениям экстремизма.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на официальном приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование годовщины Победы на Красной площади.

В этом году на парад в столице приехали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде принимали более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.