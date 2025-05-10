Акция «Бессмертный полк» прошла в Канаде
Участники акции «Бессмертный полк», состоявшейся в Оттаве в Канаде, прошли маршем с фотографиями своих родственников-ветеранов. Видео с места событий публикуют 10 мая «Известия».
Также участники акции движения «Русская Оттава» исполнили песни военных лет и возложили цветы к памятнику погибшим советским воинам. С собой жители Оттавы взяли советские и российские флаги, элементы военной формы времен Великой Отечественной войны.
Сообщается, что проукраинские активисты с громкоговорителями и флагами попытались сорвать акцию в Оттаве, однако участники шествия в ответ стали кричать: «С Днем Победы! Ура!».
Ранее в этот день сообщалось об акции «Бессмертный полк» в Перте в Австралии. Участники исполнили песни «Катюша» и «Журавли» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.