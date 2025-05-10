Аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийском океане
Космический аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в воды Индийского океана. Об этом 10 мая сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Запущенный в 1972 году космический аппарат «Космос-482» прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане», — указано в Telegram-канале.
По информации «Роскосмоса», аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 09:24 мск, приблизительно в 560 км к западу от острова Средний Андаман. Схождение контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Аппарат «Космос-482» был запущен для исследования Венеры, однако из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите вокруг Земли. С тех пор он постепенно приближался к планете.
20 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил, что советская космическая станция «Космос-482» войдет в атмосферу Земли и почти полностью сгорит, остатки аппарата неопасны. Однако, по его словам, некоторые элементы конструкции действительно могут достичь поверхности планеты.