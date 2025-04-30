Ученый оценил опасность падения космической станции «Космос-482»

Советская космическая станция «Космос-482» войдет в атмосферу Земли и почти полностью сгорит, остатки аппарата неопасны, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт 20 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что станция должна вернуться в атмосферу Земли в период с 8 по 11 мая.

«Космос-482 войдет в атмосферу Земли и почти полностью сгорит. Такое происходит практически со всеми отработавшими аппаратами. Хотя этот искусственный спутник старый, принципы его конструкции схожи с современными», — отметил Эйсмонт.

Однако, по его словам, некоторые элементы конструкции действительно могут достичь поверхности Земли. Это жаростойкие компоненты. Например, баллоны со сжатым газом и части ракетных двигателей.

«Что касается точного места падения Космоса-482, его можно предсказать с высокой точностью, поскольку орбита аппарата хорошо известна. И чем ближе момент входа в атмосферу, тем более детальный можно будет сделать прогноз. Скорее всего, погрешность составит не более нескольких сотен километров. Правда, скорее всего, он упадет в океан, так как большая часть поверхности Земли — вода», — добавил ученый.

Эксперт уточнил, что остатки аппарата неопасные. Топливо — гидразин — хотя и токсично, но полностью сгорит в атмосфере. Термостойкие элементы, те же баллоны, не представляют угрозы.

28 января генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев рассказал, что запуск научно-энергетического модуля российской орбитальной станции (РОС) планируется в декабре 2027 года. РОС нужна для поддержания отечественного пилотируемого присутствия на орбите после того, как Международная космическая станция прекратит работу.