СМИ сообщили о возобновлении поставок косметики из США в РФ
США начали экспортировать косметические средства в Россию. Об этом 10 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.
Уточняется, что в феврале объем поставок составил $15,8 тыс., а в марте эта цифра возросла до $504 тыс., что стало рекордом за последние три года.
«Главным образом российские компании в марте ввозили румяна — $493,6 тыс., а также лак и уход для ногтей — $9 тыс.», — указано в публикации.
18 марта президент РФ Владимир Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. Он напомнил, что страна «никого не выгоняла». По словам российского лидера, западным компаниям необходимо предложить конкурентные условия для возвращения в РФ.