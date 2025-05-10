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Лидер КНДР обещал помочь России в случае нападения союзников США

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Фото: KCNA via REUTERS
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Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности оказать военную помощь России в случае атаки со стороны союзников США. Об этом 10 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если закрыть глаза на откровенный характер военных действий украинских марионеток против территориальной целостности ядерного государства, они в конце концов могут отважиться на еще более безрассудные действия», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Он также отметил, что подобные действия могут вдохновить «первостатейных приспешников США в лице военных из Сеула». Глава КНДР подчеркнул, что безрассудные поступки распространятся как «заразный вирус», такие ошибки необходимо предотвращать.

Игра по правилам: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР
Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области

Президент РФ Владимир Путин передал по окончании парада Победы на Красной площади 9 мая наилучшие пожелания и слова благодарности всем бойцам КНДР. Он отдельно подошел к военным корейской армии по окончании торжественной части и пообщался с военнослужащими. Они поблагодарили его за высокую оценку их службы.

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