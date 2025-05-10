Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военно-техническое сотрудничество
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с коллегой из Киргизии Бактыбеком Бекболотовым, в ходе которой они обсудили вопросы военно-технического сотрудничества стран. Об этом 10 мая сообщило Минобороны РФ.
Во время беседы Белоусов выразил радость от общения с министром обороны Киргизии.
«Вы вчера очень точно сказали, что мы все дети одной семьи, которая называется советский народ. И эта семья перебила хребет фашизму», — сказал министр обороны РФ.
Бекболотов, в свою очередь, отметил, что «наши деды рука об руку, плечом к плечу добывали Великую Победу великой страны, великого народа». По его словам, РФ и Киргизия обязаны дорожить этим днем.
«Конечно, очень много противников этой Победы, которые пытаются ее переписать. Я как потомок воина, а мой дед от Сталинграда до Кенигсберга прошел, считаю, что мы обязаны дорожить этой Победой, этим днем», – сказал Бекболотов.
9 мая президент Киргизии Садыр Жапаров посетил парад Победы в Москве.
До этого, в октябре прошлого года, президент Киргизии заявил, что страна не откажется от сотрудничества с Россией. Он отметил, что, несмотря на санкции, многие западные корпорации продолжают функционировать в российском рыночном пространстве.