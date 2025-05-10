Один человек погиб в ДТП с автобусом и автомобилем в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. Об этом сообщила Госавтоинспекция по региону 10 мая.
Уточняется, что авария произошла 9 мая на 51-м км автодороги Морозовск — Цимлянск. Водитель автомобиля «ОКА» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом.
«Автобус перевозил 52 туриста и двух водителей, возвращавшихся в Воронеж из Элисты. Среди них пострадавших нет», — указано в Telegram-канале Госавтоинспекции.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Ока».
10 мая Госавтоинспекция сообщила, что в Минераловодском округе Ставропольского края мужчина совершил наезд на переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода человека. В результате аварии пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту происшествия.