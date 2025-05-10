В результате ДТП в Ставропольском крае погиб пешеход

В Минераловодском округе мужчина совершил наезд на пешехода, который скончался до приезда бригады скорой помощи. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

«По предварительным данным, 9 мая примерно в 20:30 на 336-м км автодороги Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды водитель автомобиля Geely, двигаясь со стороны города Минеральные Воды в направлении Георгиевска, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов на верхней одежде», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что скончавшимся был 29-летний житель Минераловодского округа, а наезд на него допустил 57-летний житель Георгиевска со стажем вождения 28 лет. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту происшествия.

В Госавтоинспекции Новосибирской области 4 мая сообщили, что водитель на автомобиле Chery Arrizo сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина погиб в машине скорой помощи на пути в больницу.