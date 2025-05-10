СМИ сообщили о смерти немецкого рэпера Xatar

На 44-м году жизни скончался скандально известный немецкий рэпер иранского происхождения, выступавший под именем Xatar (настоящее имя Дживар Хаджаби). Об этом 9 мая сообщила газета Bild.

«Сообщается, что он умер в ночь с четверга на пятницу. Причина смерти музыканта до сих пор не ясна», — говорится в публикации.

Отмечается, что прокуратура начала расследование смерти рэпера. По данным полиции, признаков, говорящих о возможной насильственной смерти рэпера, на теле нет. Однако точную причину смерти сообщат после вскрытия и проведения экспертиз.

Музыкальную карьеру Xatar начал в конце нулевых. В 2008-м выпустил первый альбом. Имел проблемы с законом, был объявлен в розыск Интерполом из-за ограбления машины, перевозившей золото и драгоценности.

28 апреля газета The Guardian сообщила, что в Гамбурге обнаружили тело немецкой 58-летней писательницы Александры Фрелих. В материале отметили, что местные власти не сообщили подробной информации. Однако телекомпания NDR со ссылкой на источники в полиции сообщает, что Фрелих застрелили.