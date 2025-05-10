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Передача Куликова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

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Фото: REUTERS/Kim Klement Neitzel
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Хоккеисты «Флорида Пантерз» обыграли ХК «Торонто Мейпл Лифс» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч состоялся 9 мая и закончился победой «Флориды» со счетом 5:4.

В составе американской команды отличились нападающие Александр Барков (8-я минута), Сэм Райнхарт (25), Картер Вераге (26), Джона Гаджович (36) и Брэд Маршан (76). У проигравших шайбы забили нападающие Мэтт Нис (1) и Джон Таварес (6, 23), а также защитник Морган Райлли (51).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31. Защитник команды из Флориды Дмитрий Куликов отметился голевой передачей, а также пятью силовыми приемами.

Следующая встреча команд пройдет 12 мая в Санрайзе, штат Флорида, США.

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5 мая стали известны все участники четвертьфинала плей-офф НХЛ. Пары сформировали следующим образом: «Торонто Мейпл Лифс» – «Флорида Пантерз», «Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз», «Виннипег Джетс» – «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз».

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