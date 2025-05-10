В минфине США предупредили о риске дефолта в августе из-за потолка госдолга
США в августе могут столкнуться с дефолтом из-за своего госдолга, если американский конгресс не повысит или не приостановит лимит задолженности. Об этом 9 мая сообщил министр финансов США Скотт Бессент в опубликованном письме лидерам законодательного органа.
«После анализа поступлений от недавнего апрельского сезона подачи налоговых деклараций существует обоснованная вероятность того, что денежные средства и чрезвычайные меры федерального правительства будут исчерпаны в августе, пока конгресс, как запланировано, будет на каникулах», — говорится в письме.
Министр финансов США призвал сотрудников конгресса увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля, чтобы сохранить полноту доверия и мировой авторитет страны. В настоящее время госдолг США составляет более $36 трлн.
Бессент 6 мая на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей заявил, что правительство США никогда не допустит дефолта, а предел госзаимствований будет увеличен. Он добавил, что его ведомство находится на «тревожном пути» к исчерпанию своих возможностей оставаться в рамках лимита федерального долга.