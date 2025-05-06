Министр финансов США исключил возможность дефолта в стране

Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен. Об этом 6 мая сообщил министр финансов страны Скотт Бессент на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей. Его слова приводит издание Yahoo Finance.

«Правительство США никогда не допустит дефолта. Мы поднимем потолок госдолга. Министерство не станет исполнять никакие трюки, мы обеспечим увеличение потолка госдолга», — заявил Бессент.

Министр добавил, что его ведомство находится на «тревожном пути» к исчерпанию своих возможностей оставаться в рамках лимита федерального долга.

Сообщается, что американский госдолг превысил отметку в $36 трлн.

Ранее, 29 апреля, Бессент заявил, что США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами. По словам министра, на данный момент у США есть 18 важных торговых партнеров.