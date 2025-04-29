Глава минфина США объяснил важность пошлин для американской экономики

США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами. Об этом 29 апреля сообщил журналистам министр финансов Скотт Бессент на брифинге в Белом доме.

«Я считаю, что это комбинация двух (целей. — Ред.). Мы намерены получать долгосрочные доходы от пошлин», — заявил Бессент.

По словам министра, на данный момент у США есть 18 важных торговых партнеров. Сообщается, что американское руководство в ближайшее время проведет переговоры не менее чем с 17 из них для обсуждения соглашений.

27 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что подоходный налог для граждан США может быть снижен или полностью отменен после начала действия американских пошлин.

Тогда же Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.