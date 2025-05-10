Россия играет ключевую роль в установлении нового миропорядка, который будет базироваться на многополярности. Об этом 10 мая сообщил председатель комиссии РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков.

«Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса», — говорится в сообщении сенатора в Telegram-канале.

Кроме того, Пушков прокомментировал сообщения западной прессы о прошедшем в Москве параде Победы. По его словам, общей мыслью является стремление стран Запада изолировать Россию на международной арене.

Председатель Африканского консультативного совета Франсуа Нденгве 29 апреля заявил, что у Африки есть друзья за границей, которые сильнее самого континента, среди них — Россия, которая играет важную роль в многополярности.