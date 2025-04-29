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Председатель Африканского консультативного совета отметил роль РФ в многополярности

Нденгве: Африка находится в благоприятном тренде, ведущем к справедливому миру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У Африки есть друзья за границей, которые сильнее самого континента, среди них — Россия, которая играет важную роль в многополярности. Об этом 29 апреля сообщил «Известиям» председатель Африканского консультативного совета Франсуа Нденгве.

«И мы считаем, что у нас есть друзья за границей, которые сильнее нас, и номер один среди них — это снова Российская Федерация», — отметил он.

Нденгве выразил мнение, что Африка находится в тренде, ведущем к многополярному и справедливому миру.

«Я думаю, мы находимся в благоприятном тренде. В тренде, ведущем к многополярному и справедливому миру. Прежний мир ушел, и в значительной степени это благодаря Российской Федерации», — сообщил Нденгве корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому.

По мнению председателя Африканского консультативного совета, у тех, кто хочет, чтобы мир ненавидел РФ, есть «мощная пропагандистская машина» — интернет. Президент России Владимир Путин ранее говорил об «империи лжи». По словам Нденгве, она на самом деле существует. Каждый день в рамках нее врут и не дают смотреть российское телевидение за границей.

«Мы можем сотрудничать, как пытается делать [президент США] Дональд Трамп. США — великая страна — может сотрудничать с Россией, которая тоже великая страна, ради мира в мире. Вот за что мы выступаем», — отметил он.

Нденгве добавил, что именно поэтому этот открытый диалог важен, поскольку он представляет собой будущее мира и новую платформу для глобального роста.

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28 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Африку важным партнером для России. По его словам, на контингенте положительное отношение к РФ.

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