СМИ сообщили о небольшом землетрясении в Вирджинии из-за концерта Metallica

Концерт американской группы Metallica в штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение. Об этом 8 мая сообщил телеканал Fox.

«Это был первый раз, когда рок-группа Metallica выступала на стадионе Lane при Политехническом университете Вирджинии. Толпа прыгала так сильно, что, по данным сейсмологической обсерватории учебного заведения, были зарегистрированы небольшие подземные толчки», — говорится на сайте телеканала.

Уточняется, что на концерте присутствовало около 60 тыс. фанатов. Однако силы толчков было не достаточно, чтобы измерить их по шкале Рихтера. Для студентов-болельщиков Политехнического университета выступление группы было важным событием, так как их футбольная команда уже 25 лет выходит на поле под песню Enter Sandman, отметили в издании.

В 2024 году шоу американской исполнительницы Тейлор Свифт вызвало несколько землетрясений. В последний раз — в Шотландии, когда около 70 тыс. фанатов собрались на стадионе Мюррейфилд в Эдинбурге. Аналогичная ситуация наблюдалась на концертах в Сиэтле и Лос-Анджелесе — там фанаты вызвали землетрясения магнитудой до 2,3.