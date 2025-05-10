Российская Федерация, начав специальную военную операцию (СВО), вернула себе статус великой державы, Западу пора признать этот факт и начать поиски компромисса с Москвой в вопросе украинского конфликта. Такое заявление 9 мая сделал главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.

По его мнению, в ходе конфликта на Украине РФ поставила страны Запада перед фактом, что она «снова стала великой державой» и «Запад должен это признать». Гуйер, в частности, отметил, что Россия уже добилась одной из своих целей — остановила продвижение НАТО на восток.

«[Президент РФ Владимир] Путин недвусмысленно дал понять, что Россия снова является одним из главных игроков в Европе. Страна вновь занимает место, которое она завоевала кровью и железом на Полтавском поле 300 лет назад», — подчеркнул главред NZZ.

Он также отметил, что в условиях обрушившейся на Европу новой холодной войны справедливо было бы остановить рост расходов на оборону, используя бюджет с большей пользой. Для этого, как заявляет Гуйер, страны НАТО должны окончательно решить, хватает ли у них сил и воли для противостояния России или лучше найти с ней компромисс.

Отставной коммодор Британского военно-морского флота (ВМФ) Стив Джерми признал 8 мая, что Россия показала миру полную несостоятельность НАТО. Эксперт выразил предположение, что украинского конфликта с последующим ухудшением отношений с РФ можно было бы избежать, если бы в Европейском союзе внимательнее прислушивались к предупреждениям, поступающим со стороны Москвы.