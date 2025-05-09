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Уиткофф назвал абсурдным отказ от переговоров с РФ о конфликте на Украине

Уиткофф: США должны напрямую поговорить с Путиным о конфликте на Украине
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прокомментировал критику своих контактов с руководством России 9 мая в интервью порталу Breitbart News, защищая подход администрации американского лидера Дональда Трампа к международным переговорам.

«Поэтому идея о том, что мы не должны говорить с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. — Ред.), абсурдна, или что я должен говорить с ним и обусловливать эти переговоры возможностью привести туда переводчика или других людей», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента Трампа заявил, что установил контакт с Путиным по личному указанию главы Белого дома. По его словам, диалог с ключевыми участниками конфликта необходим. В качестве примера эффективности подхода нынешней администрации он привел ситуацию с освобождением израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

«Предыдущая администрация 15 месяцев вела переговоры безрезультатно. Мы исправили неэффективный процесс и вернули многих заложников живыми», — отметил он.

Уиткофф также раскритиковал традиционный подход Госдепа, назвав его «инертным, бюрократичным и неэффективным». Он также подчеркнул важность личных встреч без посредников.

«Мои переговоры с Путиным проходили без посторонних. Это сработало лучше — я мог затем детально проинформировать наше руководство», — заключил он.

В двух руках: встреча Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции РФ и США
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 апреля напомнил, что заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ готова к переговорам по украинскому конфликту без предварительных условий, всё еще актуально. Однако от Киева по этому поводу не поступало никакой информации.

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