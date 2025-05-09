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Иностранные журналисты высоко оценили репринт газеты «Известия» от 9 мая 1945 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Репринт газеты «Известия» от 9 мая 1945 года произвел сильное впечатление на колумбийских журналистов, став для них ценным свидетельством исторической эпохи.

«Мы можем взять ее домой и показать нашей семье или друзьям дома. Было бы интересно вспомнить что-то или по крайней мере узнать, что чувствовали русские люди или что было в газете в тот день, как это было представлено в газетах», — отметил журналист Алла Ибрагим.

По его словам, для того чтобы прочитать газету, он планирует использовать переводчик.

Колумбийская журналистка Сара Лопез Хенао подчеркнула, что эта газета позволит ей перенестись в эпоху, когда она была издана.

«Я могу почувствовать ее запах. Это очень красиво. Мне действительно нравится, потому что это еще и средство массовой информации, которое еще не полностью исчезло, и приятно его вернуть», — подчеркнула она.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщал, что гостям парада Победы вручили рюкзак с подарочным набором. Помимо репринта газеты «Известия» за 9 мая 1945 года в рюкзаке лежат пилотка, коробка с биноклем, плед, дождевик, георгиевская ленточка и другие предметы.

По словам кубинского журналиста Ханселя Павла Оро Оро, репринт газеты «Известия» за 9 мая 1945 года является настоящим сокровищем, так как позволяет сохранять память о Великой Победе.

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