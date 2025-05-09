«Известия» подарили копию газеты от 9 мая 1945 года сидевшему на параде с Путиным ветерану
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- «Известия» подарили копию газеты от 9 мая 1945 года сидевшему на параде с Путиным ветерану
«Известия» подарили 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Евгению Знаменскому, который сидел на параде Победы в Москве на трибуне вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, копию газеты от 9 мая 1945 года.
Евгений Алексеевич родился 1925 года, до призыва принимал участие в обороне Москвы. В начале 1943 года призван в ряды Красной армии, а уже в марте принял первый бой. В 1945 году он встретил Победу в Берлине.
Подарок ветерану вручил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
«Это беречь надо», — ответил Знаменский, поблагодарив за такой подарок.
По его словам, он помнит события мая 1945 года «как сейчас».
Ранее в этот день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщал, что гостям парада вручили рюкзак с подарочным набором. Помимо репринта газеты «Известия» за 9 мая 1945 года в рюкзаке лежат пилотка, коробка с биноклем, плед, дождевик, георгиевская ленточка и другие предметы.
По словам кубинского журналиста Ханселя Павла Оро Оро, репринт газеты «Известия» за 9 мая 1945 года является настоящим сокровищем, так как позволяет сохранять память о Великой Победе.