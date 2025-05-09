Норвежский профессор Дизен опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен 9 мая в социальной сети X поздравил пользователей с Днем Победы на русском языке.
«С Днем Победы!» — написал он.
К публикации он также прикрепил видео, в котором можно увидеть младшего сержанта Красной армии Лидию Спивак. На кадрах она находится у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на официальном приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование годовщины Победы на Красной площади.
В этом году на парад в столице приехали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде принимали более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.