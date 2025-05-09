Власти Вильнюса поиздевались над празднующими День Победы литовцами
В Вильнюсе местные власти 9 мая установили мусорный бак с надписью «для гвоздик и советской ностальгии».
Отмечается, что данная надпись была написана на мусорном баке красными буквами на белом фоне с гербом Украины. Кроме того, рядом стояла мусороуборочная машина с такой же надписью.
«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», — написал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ранее в этот день стало известно, что неизвестные сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Родиону Малиновскому в Одессе. Советский маршал Малиновский являлся уроженцем Одессы. Под его командованием город 10 апреля 1944 года был освобожден от немецкой оккупации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.