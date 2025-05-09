СМИ сообщили о срыве таблички на памятнике советскому маршалу в Одессе

Неизвестные сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Родиону Малиновскому в Одессе. Об этом 9 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе ночью неизвестные в масках сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Малиновскому и сняли это на видео», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На кадрах, прикрепленных к сообщению, видно, как двое мужчин срывают табличку.

Советский маршал Малиновский являлся уроженцем Одессы. Под его командованием город 10 апреля 1944 года был освобожден от немецкой оккупации.

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