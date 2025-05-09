Реклама
Прямой эфир
Мир
WP назвала провалом Запада присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве
Общество
Путин поблагодарил иностранных гостей за визит в Москву на День Победы
Мир
Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений двух стран
Мир
Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы актом героизма
Общество
Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Общество
Зрители приветствовали Путина аплодисментами и скандировали «Россия» на параде Победы
Армия
ВСУ за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через госграницу России
Мир
Песков назвал общение Путина с военными КНДР признанием их героических заслуг
Мир
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
Мир
Путин указал на возрастающую ответственность за сохранение правды о Победе в ВОВ
Мир
В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»
Мир
Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы
Армия
Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО
Мир
В ЕС возмутились приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы
Общество
Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда
Мир
Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины
Мир
Тысячи людей в Берлине приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы
Сюжет:

В Санкт-Петербурге проходит шествие «Бессмертного полка»

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Санкт-Петербурге проходит шествие патриотической акции «Бессмертный полк». Кадры 9 мая публикуют «Известия».

Колонна двигается по Невскому проспекту в направлении Дворцовой площади.

В мероприятии принимают участие десятки тысяч петербуржцев, которые присоединились к акции с целью почтить память своих родственников. Люди скандируют «Ура!», «Россия», а также хором поют военные песни. Один из плакатов гласит: «От благодарных ленинградцев и петербуржцев».

«Сегодня 9 мая. Мне очень нравится этот праздник. Сегодня важный день», — сказал участник шествия из Китая Бай Луца.

Сын ветерана ВОВ Юрий Абрамов присоединился к шествию с фотографией своего отца и рассказал его историю.

«У моего отца четыре брата было. Из четырех он один остался. Все погибли, а он в 1943 году получил два ранения под Сталинградом. В 1943-м его комиссовали уже полностью. <…> Каждый год мы вспоминаем», — рассказал он.

Участникам шествия подарили уникальный номер газеты «Известия» — точную копию выпуска от 9 мая 1945 года.

Бессмертный полк – 2025: как найти человека, сделать портрет и принять участие
В 2025 году акция пройдет в новых форматах

В этот день участники спецоперации на Украине присоединились к акции и провели «Бессмертный полк» прямо на боевых позициях. Также они возложили венки к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.

8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что патриотическая акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в 97 странах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025