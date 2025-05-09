В Санкт-Петербурге проходит шествие «Бессмертного полка»
В Санкт-Петербурге проходит шествие патриотической акции «Бессмертный полк». Кадры 9 мая публикуют «Известия».
Колонна двигается по Невскому проспекту в направлении Дворцовой площади.
В мероприятии принимают участие десятки тысяч петербуржцев, которые присоединились к акции с целью почтить память своих родственников. Люди скандируют «Ура!», «Россия», а также хором поют военные песни. Один из плакатов гласит: «От благодарных ленинградцев и петербуржцев».
«Сегодня 9 мая. Мне очень нравится этот праздник. Сегодня важный день», — сказал участник шествия из Китая Бай Луца.
Сын ветерана ВОВ Юрий Абрамов присоединился к шествию с фотографией своего отца и рассказал его историю.
«У моего отца четыре брата было. Из четырех он один остался. Все погибли, а он в 1943 году получил два ранения под Сталинградом. В 1943-м его комиссовали уже полностью. <…> Каждый год мы вспоминаем», — рассказал он.
Участникам шествия подарили уникальный номер газеты «Известия» — точную копию выпуска от 9 мая 1945 года.
В этот день участники спецоперации на Украине присоединились к акции и провели «Бессмертный полк» прямо на боевых позициях. Также они возложили венки к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.
8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что патриотическая акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в 97 странах.